Владелец московского Спартака Леонид Федун перечислил 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги направлены Институту хирургии имени А. В. Вишневского.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун перечислил 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги направлены Институту хирургии имени А. В. Вишневского."Перечислил 10 миллионов рублей институт Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но рекламировать свой поступок не стану", — приводит слова Федуна ТАСС.Леонид Федун — вице-президент ЛУКОЙЛ, президент и основной акциоеер московского "Спартака". Леонид Арнольдович входит в число самых богатых людей России.