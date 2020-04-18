18.04.2020

2020-04-18 18:05:06

Владимирский кондитер рассказала свои секреты приготовления пасхальных куличей

Главное блюдо пасхального стола - кулич- Варвара Карташова в этом году решила испечь сама. Появилось много времени на самоизоляции, задумала сделать что-то интересное. "Тем более не люблю сухие куличи, и не ем изюм"- рассказывает кондитер.

Варвара Карташова домашний кондитер:

-Мы решили с Максимом, что все же сами испечем куличи. Рецепт у нас на сливках, что бы они были более такими, как сказать влажные

Кулич Варвара пекла впервые, но некоторые тонкости уже поняла. Вместо сухих дрожжей лучше использовать живые, а с начинкой можно экспериментировать. Кондитер вымочила цукаты и орехи в апельсиновом ликере, а еще добавила цедру апельсина. Сверху куличи Варвара смазала кремом.

Варвара Карташова домашний кондитер:

-Белковый крем, он делается на основе двух белков, 100гр сахарной пудры и капли лимона. На сколько я помню все кличи украшаются белковым кремом. Хотя сейчас уже много вариаций, окунают в шоколад, кто-то делает как на маршмелу такую массу



Украсить кулич можно по- разному: посыпкой, шоколадом, безэ. Варвара сделала гнездышко с яйцами, из шоколада и орехов с глазурью. Украшать куличи кондитеру помогал сын Максим. Такая совместная работа - прекрасная возможность занять и детей , и взрослых, - говорит Варвара. Ей и самой понравилось печь куличи.

Варвара Карташова домашний кондитер:

-Я наверное сегодня еще буду печь не считая,того что у меня там весь подоконник заставлен.То есть я в раж вошла , буду делать с разными вкусами. Хочу попробовать еще с миндалем и белым шоколадом. И рецепты я буду разные пробовать, я всетаки попробую и пористые, попробую итальянские .

Светлый праздник Пасхи семья Карташовых обычно отмечала после торжественной службы, но к сожалению, в этом году из-за коронавируса папа не успеет вернуться домой. Сейчас он на Сахалине. Но семья верит ,что скоро все встретятся.

Екатерина Таманова. Илья Хлудов. Вести Владимир.