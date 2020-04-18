18.04.2020

2020-04-18 11:55:03

Владимирский радиолюбитель восстанавливает ретро-технику

Мобильные телефоны, гаджеты-сегодня спасательные средства связи на самоизоляции. Но вспомним сегодня, что большинство этих современных технологий - плод исследований радиолюбителей. И в эту субботу - Всемирный день радиолюбителя- не забудьте поздравить друзей и знакомых, увлеченных радиосвязью и радиотехникой.

Сам праздник отмечается с 1925 года- то есть уже 95 лет, с момента основания в Париже "Международного радиолюбительского Союза". Радиолюбительство сегодня - это радиоспорт, дипломные программы и ремонт и конструирование различной электронной аппаратуры. И среди таких фанатов есть и владимирцы.