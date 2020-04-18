18.04.2020

2020-04-18 14:15:03

Во Владимирской области спасатели научили делать защитные маски

Спасатели по Владимирской области провели онлайн урок, посвящённый теме изготовления ватно-марлевой повязки. В целях обучения населения знаниям в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и в рамках проекта #оставайсявбезопасности. Трансляции проводятся по четвергам в 16.00. на сайте Главного управления, на канале в Youtube, в социальных сетях Instagram и ВКонтакте.

Люди старших поколений помнят, как на уроках труда и начальной военной подготовки они, будучи детьми, не по разу мастерили ватно-марлевые повязки. Молодое поколение не так массово осведомлено о том, как сделать эту повязку. Потому им особенно полезен такой онлайн урок. Впрочем, онлайн-аудитория не имеет возрастных границ, а в условиях нехватки медицинских масок – собственноручно изготовленная ватно-марлевая повязка очень даже может выручить.

Несложный процесс изготовления ватно-марлевой повязки продемонстрировал интернет-аудитории сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части старший прапорщик внутренней службы Иван Сергеевич Гусев.

(Фото и видео: пресс-служба МЧС по Владимирской области)