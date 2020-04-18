Всего в регионе - 198 случаев заражения COVID-19

18 апреля во Владимирской области зафиксировано 24 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.1 заболевший выявлен в Вязниках, по 3 в Петушках и Юрьев-Польском, 2 – в Гусь-Хрустальном и 6 – в Александрове. Таким образом в регионе зарегистрировано уже 198 инфицированных COVID-19:45 – в Петушках;34 – в Коврове;29 – в Муроме;20 – в Юрьев-Польском;12 – во Владимире;17 – в Александрове;13 – в Гусь-Хрустальном;9 – в Кольчугино;5 – в Судогде;3 – в Собинке;3 – в Киржаче;2 – в Камешково;2 – в Меленках;1 – в Радужном;1 - в Гороховце;2 - в Вязниках.Сотрудники Роспотребнадзора делают всё, чтобы установить круг лиц, контактировавших с новыми заболевшими.