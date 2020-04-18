Запрет не распространяется на осуществление регулярных маршрутов, общественный транспорт, а также на такси

До снятия режима повышенной готовности во Владимирской области запретили деятельность по перевозке пассажиров и багажа.По информации администрации региона, запрет не распространяется на осуществление регулярных маршрутов, общественный транспорт, а также на такси.«Данная мера принята для обеспечения безопасности жителей Владимирской области. Поскольку требования к сектору заказных перевозок являются наиболее упрощенными, с наименьшими возможностями для проведения государственного контроля, это зачастую приводит к недобросовестному осуществлению данного вида деятельности», - прокомментировал врио заместителя Губернатора Роман Годунин.Так, например, под видом заказных перевозок жителей Владимирской области возили до Мурома, Гусь-Хрустального, Судогодского и других районов.Запрет также не распространяется на перевозчиков, доставляющих жителей региона до работы и обратно.