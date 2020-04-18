После выхода на экраны сериала Зулейха открывает глаза Чулпан Хаматова столкнулась с травлей. Артистка сыграла в картине главную роль.

После выхода на экраны сериала "Зулейха открывает глаза" ЧулпанХаматова столкнулась с травлей. Артистка сыграла в картине главную роль.По словам Хаматовой, теленовеллу стали критиковать сразу послевыхода первой серии. Такая реакция зрителей изумила знаменитость. Аудиторияназвала сериал "Зулейха открывает глаза" русофобским и несоответствующимисторической правде.Чулпан уверена, что травля не направлена персонально на нее.Более того, она показывает нежелание общества самообразовываться и узнаватьправду. Артистка отметила некоторую закономерность в том, как по-хамски ведутсебя все те, то кричит об "осквернении истории"."Все перемешано, взаимосвязано, в том числе и невежество – сварварством и агрессией, с неумением подбирать слова для описания своего чувства,нет: выплюнул и пошел дальше", – рассудила звезда сериала "Зулейха открываетглаза".Чулпан Хаматова добавила, что агрессивное поведение – это, скореевсего, защитная реакция. Многие сейчас испытываю страх.24 Мар 2020 в 4:14 PDTВысказалась звезда и о нападках жителей Татарстана. Вот их знаменитостькак раз и ждала. Роман Гузель Яхиной, послуживший основой для сериала оЗулейхе, в свое время вызвал в регионе бурную дискуссию. Уже во время съемокначались упреки из-за того, что голова у главной героини не покрыта, сообщает . Чулпан добавила, что с приходом советской власти многие верующие женщины сняли платки. Смотреть сериалможноонлайн .