Дополнительные деньги выделят на закупку дезинфицирующих средств для обработки общественных мест.

Храмы и церкви Владимирской области обработают дезинфицирующими средствами перед празднованием Пасхи.Работы намечены на 18 апреля, сообщается на сайте регионального правительства. Ранее были обработаны общественные места в городах и поселениях Владимирской области. 17 апреля сотрудники МЧС с помощью ранцевых установок обработали девять объектов социальной инфраструктуры, в том числе больницы, административные здания, вокзал, торговые центры, четыре дома в Петушинском районе, где объявлен карантин.Дезинфекция по всей области будет проводиться в течение трёх дней – с 17 по 19 апреля.Губернатор Владимир Сипягин решил выделить дополнительные деньги на закупку дезинфицирующих средств для обработки общественных мест. На эти средства купили 10 тысяч литров дезинфицирующих средств, которые передали в ГУ МЧС России по Владимирской области.