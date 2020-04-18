Сериал “Зулейха открывает глаза∎, снятый по бестселлеру Гузель Яхиной, уже набрал много положительных отзывов зрителей, но нашлись и противники, требующие даже остановить показ ленты. Что же там не так, или, наоборот, очень даже так?

Сериал “Зулейха открывает глаза”, снятый по бестселлеру Гузель Яхиной, уже набрал много положительных отзывов зрителей, но нашлись и противники, требующие даже остановить показ ленты. Что же там не так, или, наоборот, очень даже так?Зулейха открывает глаза, и миллионы проживают каждый ее новый день вместе с ней. Эта история, теперь получившая и киновоплощение, не оставляет возможности остаться равнодушным. Жизнь одной женщины из маленькой татарской деревушки под Казанью удивительным образом переплетается с жизнями сотен тысяч людей, прошедших через бездушную мясорубку сталинских репрессий: коллективизация, раскулачивание, ссылки, вагоны-теплушки.Эпоха вытачивает героиню, или героиня определяет эпоху? 30-е годы — тяжелое время невероятных прорывов и подъемов, неизменно связанное с человеческими жертвами. Даже историки не берутся судить однозначно, но есть те, кто взялись это делать."Мы были возмущены, когда этот сериал вышел, потому что это практически рудимент антироссийской и антисоветской пропаганды. Убийств и расстрелов безвинных не было! Фильм снят однобоко, явно с нацеленностью, чтобы опорочить советский период, замазать его черной краской. Мы считаем, что этот сериал должен быть запрещен к показу как антироссийская пропаганда", — заявил председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.Фильм обвиняют в очернении эпохи коллективизации и попытке выставить весь советский период исключительно в мрачных тонах. Авторы картины убеждены в обратном — раскулачивание и коллективизация действительно показаны как личная трагедия миллионов человек, но только потому, что эти миллионы действительно были. К съемкам регулярно привлекались историки-консультанты и даже музейные работники, достоверно передан не просто дух, но и быт того времени, множество реквизита — истинные экспонаты из музейных коллекций."Мне кажется, что ситуация, которая происходит вокруг нашего фильма, это классическое выдергивание фрагментов из контекста общего для того, чтобы приспособить это под собственные нужды. Мы честно и достоверно передали это время и эпоху, то, что происходило, потому что это была правда. А правда, мне кажется, не может никого ни оскорблять, ни обижать", — отметил режиссер сериала "Зулейха открывает глаза" Егор Анашкин.Правду можно только осмыслять и задаваться вопросом: стоил ли прогресс пятилеток сталинской эпохи тех человеческих жертв и можно было бы обойтись без них? Повествование "Зулейхи" некоторые историки даже называют оптимистичным, считая, что в заданных автором условиях оно должно было стать куда более трагичным."Происходило намного более страшное, потому что тогда людей зимой забирали, сажали в теплушки, привозили в тайгу и высаживали, без всяких полов, стен и всего остального. Было абсолютно все! Что касается расстрелов и прочего, в таких случаях есть всегда документы. Есть вообще статья Сталина по поводу перегибов, где все это есть. От этого власть даже тогда не отрекалась", — прокомментировал историк, писатель, главный редактор проекта "Россия — моя история" Александр Мясников.Страшные цифры звучат уже в первой серии телефильма — четыре миллиона раскулаченных, два с половиной миллиона отправленных в кулацкую ссылку. Эти данные автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина скрупулезно искала в трудах историка, академика РАН Виктора Земского. Его монография "Спецпоселенцы СССР" стала главным источником исторической правды, которая легла в основу книги, а еще десятки мемуаров ссыльных и история бабушки писательницы, отправленной в кулацкую ссылку в возрасте семи лет."Их путь практически описан в романе. Это путь из татарской деревни до Казани на санях, потом из Казани по железной дороге до Красноярска и далее по воде, уже до глухого места в Сибирской тайге. В случае с бабушкой это было поселение Пит-Городок, которое они основали там в начале тридцатых годов", — рассказала писательница, автор романа "Зулейха открывает глаза", лауреат премии "Большая книга Гузель Яхина.С рассказов бабушки полностью списан Яхиной трагический эпизод с затонувшей баржей, а истории о бесконечной дороге в холодных вагонах-теплушках, погибших, не вынесших лишений ссылки, это рассказы реальных людей, бережно вплетенные автором в ткань самого романа, который и стал основой для телесериала, с первого дня полюбившегося зрителям. И интерес к драме продолжает расти, сериал смотрят, его героям сопереживают. Сухая статистика цифр — в день премьеры "Зулейха" собрала у экранов огромное количество зрителей, увеличив аудиторию почти в два раза по сравнению с остальными программами канала. С каждой новой серией число тех, кто вместе с Зулейхой отправляется в этот сложный и тернистый путь становится больше как в Москве, так и по всей России."Прежде всего, я хотел бы поздравить всех, кто делал эту картину — и режиссера Анашкина, и телеканал "Россия", и замечательных артистов, с которыми я работал. Все остальное — это попутные песни, всегда будут недовольные. Когда я читаю письма такого рода, как написал господин Сурайкин, я думаю о том, что не дай Бог вернется возможность реагировать на них", — отметил кинорежиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк.И все же история о Зулейхе, это, в первую очередь, история о человеке, прошедшем путь длиною в жизнь от безмолвной рабыни к наделенной невероятной внутренней силой женщине, матери, личности. История, которую нельзя понять, не прикоснувшись к ней лично, не открыв вместе с ней глаза.