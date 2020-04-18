Звезда фильма Союз спасения Марина Коняшкина опровергла новости о собственной болезни. Артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что не заражена уханьской инфекцией.

Звезда фильма "Союз спасения" Марина Коняшкина опроверглановости о собственной болезни. Артистка вышла на связь с поклонниками изаявила, что не заражена уханьской инфекцией.Марина сообщила, что находится в своей квартире.Знаменитость отметила, что занимается уборкой. Никаких проблем со здоровьем унее нет."Ребята, добрый день! Извините, что в таком виде. Я понимаю,что надо остановить эту волну. Мне сейчас все звонят и все пишут, что у менякоронавирус. В данный момент я оттираю плиту. Со мной все в порядке. Это абсолютныйфейк. Я абсолютно здорова. Спасибо всем, кто переживает", – сказала звездафильма "Союз спасения" в "Сторис" личного "Инстаграм".Коняшкина подчеркнула, что самоизолировалась добровольно. ТакжеМарина объяснила, почему записывает видео в шапке. По словам артистки, у нееотросли "корни" волос, которые она не хотела бы показывать."Меня раздражает эта ситуация. Это ужасно. Со мной все впорядке", – резюмировала звезда кино.8 Мар 2020 в 7:56 PDTНапомним, несколько часов назад ряд СМИ сообщил, что у МариныКоняшкиной нашли . Отмечалось, что медики приезжали в квартиру к34-летней знаменитости. Якобы артистку посадили на домашний карантин и теперьза ней пристально наблюдают ответственные структуры.