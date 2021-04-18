Ее фантастические миры живут на холстах уже тридцать лет. За это время она нарисовала почти пятьсот работ.

Стиль фэнтези в искусстве становится в последнее время все популярнее. Может быть потому, что людей все больше привлекают тайны и загадки Вселенной, фантастические миры? В каждой работе Анны Зинковской - художницы-самоучки из Коврова зашифрованы символы. О ее аллегорических посланиях узнавала Анастасия Сахарова.Грифон хищно тянет лапы к спелой клубнике. Она разрисована геральдическими лилиями - символом монархов. Это аллегория власти. Анна Зинковская часто изображает людей в виде мифических существ - птиц, драконов. И даже цветов.Анна Зинковская , художник : " Рождение птицы из бутона.Она же одновременно является и цветком.То есть каждая сущность имеет много образов".Свадебный портрет знакомой девушки Анна изобразила в виде дракона. А ее брачный наряд - так называется картина - сплетен из цветов.-Вот у людей белое платье, фата. А она цветет весенними цветами, сиренью. Такой вот брачный наряд.Цветы со смыслом - еще одно направление в творчестве Анны. Она вдохновляется нидерландской живописью - а в нидерландских натюрмортах каждый цветок имеет свое толкование. В работе "Расплата" от пышных благоухающих роз остался лишь образ , слегка тронутый цветом. Но сделаны они из металла.-Цветам пришлось расплатиться. Своей живостью, нежностью. Они становятся крепкими, металлическими. За долголетие.Ее фантастические миры живут на холстах уже тридцать лет. За это время она нарисовала почти пятьсот работ. Своему стилю художница не изменяет. Кстати, Анна Зинковская - самоучка, живописи нигде не училась. Но некоторые ее работы успели разойтись по миру.- Я и не была художником. Наверное, я и сейчас не являюсь художником в каком-то смысле этого слова. Я пишу то, что видит сердце.Анна отмечает, каким бы темным ни был сюжет - в нем обязательно будет надежда.-Светлое однозначно важнее. Темного и так в жизни много. Так что надо нести людям свет.И свет этот не только в колорите, но и в идеях Анны.Анастасия Сахарова. Семен Карпов."Вести-Владимир".