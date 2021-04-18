Александр Лукашенко раскрыл детали беседы Джо Байдена и Владимира Путина. Президент России поговорил с американским коллегой о покушении на лидера Белоруссии.

Александр Лукашенко раскрыл детали беседы Джо Байдена и Владимира Путина. Президент России поговорил с американским коллегой о покушении на лидера Белоруссии.Накануне Александр Лукашенко заявил, что его хотели убить. По словам президента Белоруссии, злоумышленники хотели не только лишить его жизни, но и собирались поймать его детей, "посадить их в погреб" в Гомельской области. Эти действия собирались совершить с целью захвата власти в республике. Батька не сомневается: за этим стоит высшее руководство США.КГБ Белоруссии Иван Тертель, в свою очередь, рассказал, что террористическая группа все детально спланировала и уже приступила к практической реализации замысла. Однако злоумышленники были задержаны. Ими оказались два гражданина Белоруссии: политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович.Вопрос о готовящемся покушении на Александра Лукашенко задал Джо Байдену Владимир Путин. Однако американский лидер, по словам президента Белоруссии, не смог четко ответить российскому коллеге."Бульканье – и ни одного ответа", – рассказал Лукашенко о реакции Байдена на вопрос Путина.Ранее "Дни.ру" . Прага объявила 18 сотрудников посольства России персонами нон грата. Якобы они являются офицерами ГРУ и СВР и могут быть причастны к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице.