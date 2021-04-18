16 апреля 2021 года в видеосервисе Wink и на more.tv премьера финального эпизода многосерийного документального проекта журналиста, писателя и главного

16 апреля 2021 года в видеосервисе Wink и на more.tv премьера финального эпизода многосерийного документального проекта журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева «Девяностые». Сложное и очень противоречивое десятилетие многими проклинается, но в то же время именно тогда зародились тренды, которые проросли и влияют на настоящее — от музыки и рекламы до политики. Об этом в «Девяностых» рассказывают главные действующие лица и другие очевидцы изменений.