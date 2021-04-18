Во Владимирской области на трассе «Владимир – Муром» в Судогодском районе произошло смертельное ДТП. «Ауди А4» врезалась в грузовик. В результате аварии погибла 35-летняя девушка, сидевшая ..

Во Владимирской области на трассе «Владимир – Муром» в Судогодском районе произошло смертельное ДТП.«Ауди А4» врезалась в грузовик. В результате аварии погибла 35-летняя девушка, сидевшая за рулём иномарки.Как сообщили редакции в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, трагедия произошла 17 апреля в 7:48 на 48 километре автодороги. Легковое авто выехало на встречку и столкнулось со «Сканией». После ДТП большегруз съехал в кювет, а «немец» врезался ещё и в «Ладу Калину».Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.