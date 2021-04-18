На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции.
16 - во Владимире
7 - в Петушинском районе
6 - в Киржачском районе
5 - в Гусь-Хрустальном районе
5 - в Муромском районе
5 - в Александровском районе
4 - в Кольчугинском районе
5 - в Ковровском районе
3 - в Суздальском районе
3 - в Меленковском районе
2 - в Судогодском районе
2 - в Собинском районе
1 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Радужном
1 - в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 203 случая заболевания.
7149 - во Владимире
3827 - в Гусь-Хрустальном районе
3443 – Муромском районе
2222- в Ковровском районе
1954 - в Александровском районе
1798 - в Петушинском районе
1349 - в Кольчугинском районе
1330 - в Юрьев-Польском районе
1246 - в Вязниковском районе
1171 - в Суздальском районе
999 - в Собинском районе
904 - в Киржачском районе
866 - в Меленковском районе
727 - в Гороховецком районе
678 - в Камешковском районе
672 - в Селивановском районе
473 - в Судогодском районе
395 - в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.