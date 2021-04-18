На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции.16 - во Владимире7 - в Петушинском районе6 - в Киржачском районе5 - в Гусь-Хрустальном районе5 - в Муромском районе5 - в Александровском районе4 - в Кольчугинском районе5 - в Ковровском районе3 - в Суздальском районе3 - в Меленковском районе2 - в Судогодском районе2 - в Собинском районе1 - в Юрьев-Польском районе1 - в Радужном1 - в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 203 случая заболевания.7149 - во Владимире3827 - в Гусь-Хрустальном районе3443 – Муромском районе2222- в Ковровском районе1954 - в Александровском районе1798 - в Петушинском районе1349 - в Кольчугинском районе1330 - в Юрьев-Польском районе1246 - в Вязниковском районе1171 - в Суздальском районе999 - в Собинском районе904 - в Киржачском районе866 - в Меленковском районе727 - в Гороховецком районе678 - в Камешковском районе672 - в Селивановском районе473 - в Судогодском районе395 - в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.