Вечером 17 апреля в собственной квартире была убита жительница Москвы. Ей в лицо из травматического пистолета выстрелил знакомый. Затем он вернулся к себе домой. Его тело было обнаружено на ..

Вечером 17 апреля в собственной квартире была убита жительница Москвы. Ей в лицо из травматического пистолета выстрелил знакомый. Затем он вернулся к себе домой. Его тело было обнаружено на улице под окнами его квартиры. В предсмертной записке мужчина рассказал, что у него есть две правительственные награды – за участие в войне в Афганистане и за освобождение автобуса с детьми в аэропорту Орджоникидзе в 1988 году. Теперь в обстоятельствах этого странного дела предстоит разбираться сотрудникам полиции.