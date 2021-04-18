16 ноября 2020 года в районе станции Новки-1 во Владимирской области произошел сход цистерн грузового поезда и локальный разлив мазута.

16 ноября 2020 года в районе станции Новки-1 во Владимирской области произошел сход цистерн грузового поезда и локальный разлив мазута.Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" получила требование Росприроднадзора о добровольном возмещении экологического ущерба Владимирской области. В данный момент это требование находится на рассмотрении компании.Компанией были организованы работы по откачке мазута из повреждённых цистерн, убранных с путей, а также по их вывозу.Комплекс основных работ по ликвидации последствий схода был завершен в декабре 2020 года. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» , в весенне-летний период на месте схода будет проведён завершающий (биологический) этап ликвидации экологических последствий. Он включает в себя внесение в грунт биопрепаратов и удобрений, посев многолетних трав и высадку деревьев.Фото: