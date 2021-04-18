Во время заезда Всероссийского Авачинского марафона на Камчатке погиб 56-летний спортсмен из Краснодара. Мужчина, как и многие из других спортсменов, не вписался в резкий поворот и вылетел с ..

Во время заезда Всероссийского Авачинского марафона на Камчатке погиб 56-летний спортсмен из Краснодара. Мужчина, как и многие из других спортсменов, не вписался в резкий поворот и вылетел с трассы. Ему не повезло больше других – он ударился головой об дерево. Травмы оказались такими серьезными, что он погиб.