Европейский союз может закрыть границы для граждан России. Бывший президент Эстонии выступил с предложением.

Европейский союз может закрыть границы для граждан России. Бывший президент Эстонии выступил с предложением.Авторитетный эстонский политик Тоомас Хендрик Ильвес, который был главой государства с 2006 по 2016 годы, оставил в "Твиттер" эмоциональное сообщение. Экс-президент считает, что необходимо запретить россиянам въезжать на территорию Европейского союза (ЕС).Политик отметил, что до "вторжения в Крым" Россиядобивалась введения безвизового режима с ЕС, однако сегодня действия страны представляет угрозу. "На кону безопасность Европы. Достаточно", – написал Тоомас Хендрик Ильвес. При этом бывший президент Эстонии считает: ограничение не должно распространяться на семьи, в которых произошла чрезвычайная ситуация.Напомним, на сегодняшний день членами Европейского союза являются 27 стран. Если правительство прислушается к мнению Ильвеса, то россияне не смогут посещать такие популярные среди туристов страны, как Германия, Франция, Кипр, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, и другие.Ранее "Дни.ру" писали об отношениях Чехии и России. За последние сутки они вновь обострились. Так, Прага . В МИД России уже отреагировали на это решение.