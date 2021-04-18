Молодой человек расплатился за товар денежной купюрой достоинством 5 тысяч рублей. У курьера возникли сомнения в ее подлинности...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали молодого человека по подозрению в сбыте поддельной денежной купюры.В органы внутренних дел с заявлением обратился 51-летний курьер доставки пиццы. Он рассказал, что неизвестный молодой человек около подъезда дома на Боровском шоссе расплатился за товар денежной купюрой достоинством 5 тысяч рублей. Переданная купюру вызвала у заявителя сомнения в ее подлинности.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 23-летнего москвича.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятая купюра достоинством 5 тысяч рублей по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствует образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и является поддельной.По данному факту следствием СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов сбыта поддельных купюр.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93