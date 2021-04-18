Храму Александра Невского в Судогде тоже нужна помощь.

Храму Александра Невского в Судогде тоже нужна помощь.Напомним , что иереем в храме служит отец Георгий Парфёнов, о нем мы рассказывали в одной из субботних программ. Отец Георгий - профессиональный художник. И на вырученные от картин средства он восстанавливает храм. Но как показала зима , устарела система отопления - нужны новые батареи . В воскресной школе детям холодно. А к Пасхе необходим праздничный трёхсвечник .