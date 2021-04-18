Американец, англичанин и русский заспорили: у кого самый большой военный самолет.
- У нас, - говорит американец. - Мы можем целый танковый батальон загрузить.
- Ха, - начал англичанин, - а мы можем взлететь, имея на борту эскадру торпедных катеров.
Русский подумал и говорит:
- Тут, намедни, летим мы. Командир говорит пятнадцатому пилоту: Вань, сгоняй-ка в 34-й отсек - жужжит там что-то подозрительно. Ну, Иван на мотоцикле и погнал... Часа через два возвращается и докладывает: "Ничего страшного командир! Просто Боинг в форточку залетел, мотается вокруг лампочки и жужжит, жужжит".
еще анекдот!