За минувшие сутки во Владимирской области от коронавируса умерло два человека. Об этом 18 апреля сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе ..

За минувшие сутки во Владимирской области от коронавируса умерло два человека. Об этом 18 апреля сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 1059 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 28 508 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 94 человека.