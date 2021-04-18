Днем 18 апреля на трассе в окрестностях станицы Холмской в Краснодарском крае лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и Mercedes. За рулем отечественного авто находился участковый. По ..

Днем 18 апреля на трассе в окрестностях станицы Холмской в Краснодарском крае лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и Mercedes. За рулем отечественного авто находился участковый. По предварительным данным, полицейский выехал на полосу для встречного движения. Сообщается о трех пострадавших. Травмы получили сам правоохранитель, водитель иномарки, а также еще одна пассажирка. Известно, что в машине также находился ребенок – он не пострадал. В обстоятельствах аварии разбираются специалисты.