19 апреля с двух часов ночи до одиннадцати часов дня.

19 апреля, в ближайший понедельник, будут проведены плановые профилактические работы на телеканалах первого и второго цифрового эфирного телевидения с двух часов ночи до одиннадцати часов дня. Работы затронут и несколько радио: "Матч Страна", "Радио России", "Маяк". Перерывы в трансляции будут во Владимире, в Коврове, Гусь-Хрустальном и Радужном. И в населённых пунктах Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Селиванского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.