Дома располагались на разных концах деревни.

В 6.12 18 апреля поступило сообщение о пожаре 2 частных домов по адресу: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Дзержинского, д. 31, д. 9. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит внутренняя отделка и кровля дома №31 по всей площади и чердачное помещение дома №9 на площади 40 кв.м. Дома находятся на разных концах улицы. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на общей площади 210 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 6 единиц техники 22 человека личного состава, также в тушении участвовала пожарная команда воинской части в составе 3 человек 1 единицы техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.