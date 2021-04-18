17 апреля в 11.38. в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании дома по адресу: Владимирская область, Суздальский район, н.п. Суворотское, ул. Красная,

17 апреля в 11.38. в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании дома по адресу: Владимирская область, Суздальский район, н.п. Суворотское, ул. Красная, д. 4. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. К сожалению, из-за ветреной сухой погоды огонь быстро распространялся на деревянные дома. Также имел место быть поздний звонок