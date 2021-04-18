Трое жителей Новой Москвы за денежное вознаграждение незаконно осуществили постановку иностранных граждан на миграционный учет в своих квартирах...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали троих подозреваемых в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что двое мужчин и одна женщина в возрасте от 41 до 52 лет за денежное вознаграждение незаконно осуществили постановку иностранных граждан на миграционный учет в своих квартирах, расположенных на территории обслуживания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам отделением дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57