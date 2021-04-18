Варка кофе - всегда немножечко колдовство.

Ароматный бодрящий кофе с утра - залог успешного дня. А значит всегда интересно узнать что-то новое об этом напитке.-Прекрасная погода, вкус кофе...Что еще нужно для счастья?Инженер по образованию Павел Чальников своё увлечение кофе довел до совершенства. Даже поработал бариста. И теперь знает о кофе всё. Даже как его готовят в Африке.Павел Чальников бариста:"Вот классический способ заваривания кофе у берберов. Они варили его на углях, всегда вкусно, на живом пламене, энергия, запах дымка. Кофе великолепен".Павел ко всему подходит с научной точки зрения, в том числе и в приготовлении кофе. Перечитал множество литературы , прошел тренинги в соцсетях. И понял , как нужно делать.Но! Считает, что только знания не гарантируют хороший результат . Варка кофе - всегда немножечко колдовство. Несмотря на то , что в 21 веке появилось огромное количество способов приготовления кофе , все-таки для дома большинство кофеманов выбирают не навороченные кофемашины, а старую добрую джезву.-Не философия, такая традиция, релакс, культ. Вкус кофе на 30 %..всё остальное- антураж Это вид,созерцание,успокоение.Восточная нега , неторопливость так далеки сегодня от ритма современных городов , в которых кофе стало занимать особую нишу. За последние 10 лет его потребление в России выросло на 97 %. По результатам 2020 года именно кофе входит в топ-5 покупок в продуктовых магазинах по объему продаж, обгоняя даже молоко и сахар. Кофе теперь и стиль жизни, и бизнес , и часть городской среды. И тем не менее , если в России потребление кофе составляет примерно полтора килограмма на человека в год, то например, на среднего итальянца в год приходятся все 8 килограммов. Кофейни сегодня есть практически на каждом углу даже маленьких городов, его можно прихватить и с собой , как аксессуар. Что стало особенно актуально во время изоляции. И все же кофе во все времена считался деликатесом. И все благодаря методам его приготовления.Во времена Петра 1 кофе хлебали ложками как щи , гусары придумали "Офламерон", добавив в напиток шампанское . Тренд нашего времени- Латте-арт. Это создание рисунков на кофейной пенке. Обычный кофе уже выглядит как произведение искусства. Кофе и как сезонное явление. В летней моде холодный Колд Брю- настоянный на газировке в холодильнике. И актуальный для пандемии антивирусный кофе - с чесноком. Кстати любимый напиток легендарного разведчика Штирлица.- Советую приготовить, берем дольку чеснока, отрезаем, и мед , причем добавляем в конце и не размешиваем. Это важно!Кофе вне времени и моды. Наверное , поэтому у праздника несколько дат - 17 апреля и 1 октября. А ирландцы могут его праздновать 25 января. На зачем ждать специального дня, когда кофе можно сварить в любой момент. И праздник начнется с первым глотком.-На здоровье!Татьяна Воронцова. Андрей Синягин ."Вести - Владимир".