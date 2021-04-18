К нам в редакцию обратились жители этого района.

Грязь , нескончаемый мусор явление всесезонное и постоянное на улице Кирова у дома №22 во Владимире. Мусор наносит вред окружающей среде, разлетается на дороги и школьный двор. К нам в редакцию обратились жители этого района. Они рассказали нам, что за контейнерной оградой уже вырос холмик, состоящий из отходов и земли, а также поделились с нами этим видео.За чистоту на данной территории ответственны две компании : «Биотехнологии» и «Жилищник».К сожалению, не одна из них свои обязанности не исполняет.