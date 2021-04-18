Областной центр будет продвигать здоровый образ жизни и оказывать поддержку в профилактике основных хронических неинфекционных заболеваний.

Во Владимирской области создан Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.Новое государственное бюджетное учреждение открылось на базе Центра медицинской профилактики в Коврове и областного центра медпрофилактики – бывшего структурного подразделения Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины.Областной центр будет продвигать здоровый образ жизни и оказывать поддержку в профилактике основных хронических неинфекционных заболеваний.Головное учреждение разместилось в Коврове на улице Свердлова, 2. Его возглавил врач по медицинской профилактике Ольга Ермакова.До конца года в состав учреждения войдут подразделения в Муроме и Гусь-Хрустальном.Как сообщила Ольга Ермакова, центр общественного здоровья и медпрофилактики приступит к разработке и внедрению региональной, муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья.– Преобразование двух учреждений медицинской профилактики в Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики позволит сделать профилактическую работу в регионе более эффективной, – убеждена главный врач Ольга Ермакова.