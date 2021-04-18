Дома располагались на разных концах деревни.

По предварительной версии, от перепада напряжения в сети в селе Ковардицы на улице Дзержинского загорелись два дома. Дома располагались на разных концах деревни, - сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.18 апреля в 6 часов утра на пульт МЧС России по Владимирской области сообщили о пожаре в Муромском районе. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений в одном из домов горела внутренняя отделка и кровля, а в другом-чердачное помещение дома на площади 40 квадратных метров.Пожар был ликвидирован на общей площади 210 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.