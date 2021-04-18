В результате пожара сгорели два жилых и два дачных дома на общей площади 308 кв.м.

17 апреля в 11 часов 38 минут в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании дома в Суздальском районе. Частный дома загорелся на улице Красная.Из-за ветреной сухой погоды огонь быстро распространился на деревянные дома. В результате пожара сгорели два жилых и два дачных дома на общей площади 308 кв.м.С места происшествия был госпитализирован 17-летний подросток, получивший ожоги.Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, один из жителей сжигал мусор в бочке, искры попали на рядом лежавшую солому, огонь быстро распространился по сухой траве и деревянным домам.