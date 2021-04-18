Участниками стали сразу три автомобиля.

Утром, на 48 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» случилось смертельное ДТП. Участниками стали сразу три автомобиля.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в аварии погибла женщина, находившаяся за рулём «Audi». Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Scania» с полуприцепом.После удара «Audi» отбросило на свою полосу. Там она врезалась в «Ладу».Другие участники ДТП за медицинской помощью не обращались. В данный момент полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.