Данные опубликовал Оперативный штаб РФ.

Во Владимирской области за минувшие сутки два человека скончались от коронавирусной инфекции.Об этом сообщили в воскресенье, 18 апреля, в Оперативном штабе РФ. За прошедший день в регионе выявили 66 новых случаев заражения. Врачи выписали из больниц 94 пациентов.С начала пандемии в области заболели более 31,2 тысяч местных жителей. Выздоровело 28 508 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса - 1 059.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 31 203 человека.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Петушинском, 6 - в Киржачском, по 5 - в Гусь-Хрустальном, Муромском, Ковровском и Александровском районах. Ещё 4 человека с ковидом выявлено в Кольчугинском, по 3 - в Суздальском и Меленковском, 2 - в Судогодском и Собинском, по 1 - в Юрьев-Польском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.