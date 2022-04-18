Сегодня в 33 регионе синоптики обещают переменную облачность, с утра возможен снег. Днём...

Сегодня в 33 регионе синоптики обещают переменную облачность, с утра возможен снег.Днём температура воздуха прогреется до +8 градусов максимум - в целом, как сообщают в центре ФОБОС, оставшиеся апрельские дни не порадуют владимирцев теплом. Максимум, на который мы можем рассчитывать в ближайшие недели +15 градусов.Также, 18 апреля жителей региона ждёт восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.Фото: pixabay.com