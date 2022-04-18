Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» продолжает реконструкцию магистральной тепловой сети первой...
Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» продолжает реконструкцию магистральной тепловой сети первой очереди в рамках строительства новой автомобильной дороги «Рпенский проезд».
На данный момент выполнены работы по выносу магистральных тепловых сетей Северо-Восточного района из зоны строительства автомобильной дороги. Проложен новый современный трубопровод протяженностью 150 метров и диаметром 600 мм. Теплопровод защищен энергоэффективной пенополиуритановой изоляцией, оснащен системой оперативного дистанционного контроля, который позволит осуществлять непрерывный мониторинг за техническим состоянием тепломагистрали. Это обеспечит безопасную эксплуатацию трубопроводов, а также позволит сократить временные и финансовые затраты на поиск дефектов и ремонтные работы в будущем.
Как сообщил Владимирский филиал ПАО «Т Плюс», следующие переключения пройдут в период с 08:00 19.04.2022г. до 10:00 20.04.2021г. На время работ поставка тепловой энергии жителям Октябрьского и Фрунзенского районов будет ограничена (полный список адресов прилагается).
Прекращение теплоснабжения на весь период производства работ
Б.Нижегородская 77
Мира 37, 37а, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 59, 61, 61а
1-Пионерская 20, 22а; 28а, 55, 55а, 57, 61, 61а, 63, 65, 67, 68, 68 а, 76, 76а, 78, 80, 80-80а, 80а, 82а, 86, 86а, 88, 88а, 88г , 90а, 92, 92а
Почаевская 1, 2, 2а, 2б, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 30
Северная 1, 1б, 2, 3, 5,7, 15, 15а, 18а, 19, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 35/29, 36, 36а, 37, 37а, 38/2, 39, 43а, 41, 45а, 49, 53,53а,55, 59, 61, 79, 81, 83
Лермонтова 26б, 26в, 28б, 28в, 30б, 30в, 30г;
Усти-на-Лабе 21/53, 23, 25, 27, 27а, 29/18, 31, 31а, 33
2-Почаевский пр-д 4, 5
Крупской 1/70, 11/19, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 8, 9
П.Осипенко 14/43, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23а, 24, , 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 40, 40б, 49, 57, 58, 59, 62, 66 а
Фейгина 22, 11/74, 13, 13а, 15, 17, 18/72, 19, 20, 21,23/23, 23а, 24, 26, 28, 35а
А.Матросова 28, 28а, 28б, 30
Ватутина 15
Юрьевская 1/2, 3/32, 5
Поселковая 1
1 Коллективный пр. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а,7
Асаткина 1, 1а, 2, 3/8, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36
Горького 48, 50, 50а, 52а, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 60, 60а, 62
Электроприборовский пр. 2а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9/77
Кулибина 10
Тракторная 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 38, 39, 40, 43, 45, 45а, 48, 50, 52а, 54, 56, 58, 60, 64
850-летия 1, 2
Горького 64/8, 66, 68, 70, 84, 86, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107а, 113а, 113, 113б, 115, 125, 129, 131;
2 Коллективный пр. 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а
Никитина 1/52, 2, 2а, 3, 4, 5, 6
Гастелло 1, 3, 4, 7, 7а, 15, 17, 23б
Молодежная 3, 5, 10
Народная 1а, 8, 16
Электрозаводская 1
Куйбышева 24, 24б, 24в, 24г, 28а, 28в, 28ж
Снижение параметров теплоснабжения по отоплению и ГВС у отдельных потребителей*
Асаткина 2а, 2б, 4/6, 6, 8
Гастелло 2
Горького 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 91, 93, 95, 95а, 97
Молодежная 1, 2, 4
850-летия 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7
Никитина 2б
Белоконской 3а, 4, 5, 10, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 6, 6а, 8, 8а
Лакина 1,3
Луговая 20
пр-т Строителей 2а, 2б
Студенческая 6г, 6д
1-Пионерская 59
Каманина 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37
Мира 36, 36а, 36п, 36г, 38, 40, 42, 44/9, 46/12, 47, 49, 70, 72, 72а;
Михайловская 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8
П.Осипенко 10, 12, 11, 13, 15, 4, 6, 9
Суздальская 9, 11, 24, 7а,
Труда 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 27а, 30/7, 32, 36, 38
Усти-на-Лабе 11, 13/19, 15, 17
Фейгина 1, 2/20, 4, 6/25, 9, 10, 16, 8/26
Фото: https://pixabay.com/ru/