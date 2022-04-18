Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» продолжает реконструкцию магистральной тепловой сети первой...

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» продолжает реконструкцию магистральной тепловой сети первой очереди в рамках строительства новой автомобильной дороги «Рпенский проезд».На данный момент выполнены работы по выносу магистральных тепловых сетей Северо-Восточного района из зоны строительства автомобильной дороги. Проложен новый современный трубопровод протяженностью 150 метров и диаметром 600 мм. Теплопровод защищен энергоэффективной пенополиуритановой изоляцией, оснащен системой оперативного дистанционного контроля, который позволит осуществлять непрерывный мониторинг за техническим состоянием тепломагистрали. Это обеспечит безопасную эксплуатацию трубопроводов, а также позволит сократить временные и финансовые затраты на поиск дефектов и ремонтные работы в будущем.Как сообщил Владимирский филиал ПАО «Т Плюс», следующие переключения пройдут в период с 08:00 19.04.2022г. до 10:00 20.04.2021г. На время работ поставка тепловой энергии жителям Октябрьского и Фрунзенского районов будет ограничена (полный список адресов прилагается).Прекращение теплоснабжения на весь период производства работБ.Нижегородская 77Мира 37, 37а, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 59, 61, 61а1-Пионерская 20, 22а; 28а, 55, 55а, 57, 61, 61а, 63, 65, 67, 68, 68 а, 76, 76а, 78, 80, 80-80а, 80а, 82а, 86, 86а, 88, 88а, 88г , 90а, 92, 92аПочаевская 1, 2, 2а, 2б, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 30Северная 1, 1б, 2, 3, 5,7, 15, 15а, 18а, 19, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 35/29, 36, 36а, 37, 37а, 38/2, 39, 43а, 41, 45а, 49, 53,53а,55, 59, 61, 79, 81, 83Лермонтова 26б, 26в, 28б, 28в, 30б, 30в, 30г;Усти-на-Лабе 21/53, 23, 25, 27, 27а, 29/18, 31, 31а, 332-Почаевский пр-д 4, 5Крупской 1/70, 11/19, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 8, 9П.Осипенко 14/43, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23а, 24, , 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 40, 40б, 49, 57, 58, 59, 62, 66 аФейгина 22, 11/74, 13, 13а, 15, 17, 18/72, 19, 20, 21,23/23, 23а, 24, 26, 28, 35аА.Матросова 28, 28а, 28б, 30Ватутина 15Юрьевская 1/2, 3/32, 5Поселковая 11 Коллективный пр. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а,7Асаткина 1, 1а, 2, 3/8, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36Горького 48, 50, 50а, 52а, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 60, 60а, 62Электроприборовский пр. 2а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9/77Кулибина 10Тракторная 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 38, 39, 40, 43, 45, 45а, 48, 50, 52а, 54, 56, 58, 60, 64850-летия 1, 2Горького 64/8, 66, 68, 70, 84, 86, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107а, 113а, 113, 113б, 115, 125, 129, 131;2 Коллективный пр. 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6аНикитина 1/52, 2, 2а, 3, 4, 5, 6Гастелло 1, 3, 4, 7, 7а, 15, 17, 23бМолодежная 3, 5, 10Народная 1а, 8, 16Электрозаводская 1Куйбышева 24, 24б, 24в, 24г, 28а, 28в, 28жСнижение параметров теплоснабжения по отоплению и ГВС у отдельных потребителей*Асаткина 2а, 2б, 4/6, 6, 8Гастелло 2Горького 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 91, 93, 95, 95а, 97Молодежная 1, 2, 4850-летия 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7Никитина 2бБелоконской 3а, 4, 5, 10, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 6, 6а, 8, 8аЛакина 1,3Луговая 20пр-т Строителей 2а, 2бСтуденческая 6г, 6д1-Пионерская 59Каманина 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37Мира 36, 36а, 36п, 36г, 38, 40, 42, 44/9, 46/12, 47, 49, 70, 72, 72а;Михайловская 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8П.Осипенко 10, 12, 11, 13, 15, 4, 6, 9Суздальская 9, 11, 24, 7а,Труда 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 27а, 30/7, 32, 36, 38Усти-на-Лабе 11, 13/19, 15, 17Фейгина 1, 2/20, 4, 6/25, 9, 10, 16, 8/26Фото: https://pixabay.com/ru/