Девятого мая во Владимире в этом году вновь пройдет шествие Бессмертного полка. Колонна жителей...

Девятого мая во Владимире в этом году вновь пройдет шествие "Бессмертного полка".Колонна жителей региона с фотографиями своих родственников-героев отправится в путь от Садовой площади в 10:00. Встать в ряды "Бессмертного полка" может каждый - нужно принести фотографию своего близкого - ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника концлагеря, блокадника. Штендер можно изготовить самостоятельно. А в отделениях Почты России и в МФЦ его можно распечатать бесплатно - такая возможность появилась впервые. В предыдущие два года из-за пандемии, "Бессмертный полк" проходил в онлайн-формате.