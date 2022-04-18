Глава региона будет отвечать на вопросы в течение 40 минут.

Александр Авдеев проведёт третью прямую линию с жителями Владимирской области. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».«С нашего последнего общения в прямом эфире многое поменялось и в стране, и в регионе. Возникает немало вопросов, связанных с текущей обстановкой. Уже 21 апреля я проведу очередную прямую линию. Выхожу на связь в 19 часов», - анонсировал событие губернатор.Глава региона будет отвечать на вопросы в течение 40 минут.Трансляция будет доступна «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».Обращения можно оставлять в комментариях по . Их необходимо сопровождать хештэгами и .В день эфира владимирцы смогут лично задать вопрос Александру Александровичу по телефону студии.