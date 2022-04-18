Льготные условия доступны за счёт компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из бюджета государства. В списке более 130 продуктов от 29 российских производителей.

Малый и средний бизнес Владимирской области сможет приобрести новое отечественное ПО за полцены. Минцифры объявило о старте нового проекта.Льготные условия доступны за счёт компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из бюджета государства. В списке более 130 продуктов от 29 российских производителей.Правообладатели могут подать заявку на . Для получения поддержки от предпринимателей не требуется никаких документов и отчётности. Единственное требование − нахождение в реестре МСП.На сегодняшний день бизнесменами со всей страны приобретено уже около 300 тысяч лицензий. Объём федерального субсидирования составит два миллиарда рублей.В перечне присутствуют программы, влияющие на эффективность бизнеса: ERP, CRM, специализированное ПО, необходимое производственным компаниям, гостиницам, автосервисам и ресторанам.