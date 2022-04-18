Светлана Болтунова назначена директором департамента образования Владимирской области.
С 18 апреля...
Светлана Болтунова назначена директором департамента образования Владимирской области.
С 18 апреля 2022 года директором Департамента образования Владимирской области назначена Светлана Болтунова. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев.
Светлана Анатольевна Болтунова имеет большой опыт работы в Департаменте образования, где с 1997 года прошла ступени служебного роста от инспектора, ведущего специалиста до заместителя директора. Ранее работала в школе № 19 областного центра и во Владимирском педагогическом колледже. Первое высшее образование получила во Владимирском государственном педагогическом институте по специальности «учитель биологии и химии», сообщили в пресс-служба администрации Владимирской области.