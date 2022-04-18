Светлана Болтунова назначена директором департамента образования Владимирской области. С 18 апреля...

Светлана Болтунова назначена директором департамента образования Владимирской области.С 18 апреля 2022 года директором Департамента образования Владимирской области назначена Светлана Болтунова. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев.Светлана Анатольевна Болтунова имеет большой опыт работы в Департаменте образования, где с 1997 года прошла ступени служебного роста от инспектора, ведущего специалиста до заместителя директора. Ранее работала в школе № 19 областного центра и во Владимирском педагогическом колледже. Первое высшее образование получила во Владимирском государственном педагогическом институте по специальности «учитель биологии и химии», сообщили в пресс-служба администрации Владимирской области.