Бывшего начальника ГБУ ВО «Собинская районная станция по борьбе с болезнями животных» обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, начальник Собинской РайСББЖ без

Бывшего начальника ГБУ ВО «Собинская районная станция по борьбе с болезнями животных» обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, начальник Собинской РайСББЖ без согласования с департаментом ветеринарии Владимирской области заключил с одной из крупных компаний Собинского района по производству мясной продукции договоры на оказание ветеринарных услуг. Компания обязалась предоставлять услуги в 2017 и 2018