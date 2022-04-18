Четвертые по счёту торги могут признать незаконными.

ФАС приостановила аукцион на покупку 14 новых автобусов для «Владимирпассажиртранса». Жалобу антимонопольщикам подала компания «МАЗ Центр Челябинск».Суть недовольства - ограничение конкуренции условиями техзадания. По мнению фирмы, в документации прописаны пункты, под которые подходят только машины марки ПАЗ. Ведомство рассмотрит обращение 20 апреля. При этом срок приёма заявок на тендер завершился сегодня.Напомним, что мэрия проводит уже по счёту торги. Ранее процедура Во втором конкурсе победила компания «Сто грузовиковъ» из Рязани, которая готова была продать транспорт за 251 млн рублей. Однако на его итоги пожаловался «Волгабас». В результате ФАС сначала приостановила заключение контракта с рязанцами, а потом и вовсе итоги аукциона.Добавим, что первый конкурс горадминистрация отменила сама, изменив количество закупаемого транспорта.