18 апреля 2022 года проходит народный праздник Федул-ветреник. Как правильно прожить этот день и на что обратить внимание?

18 апреля 2022 года проходит народный праздник Федул-ветреник. Как правильно прожить этот день и на что обратить внимание?ИсторияСвятой мученик Феодул жил и состоял в церковном причте в Фессалониках, которыми правили императоры Диоклетиан и Максимиан. На фоне других жителей он отличался благочестием и праведной жизнью. В 303 году правители издали указ о гонении на христиан – тогда многие пустились в бега, но он остался проповедовать Евангелия. Это не понравилось правителям, и Феодул попал в суд, где его уговаривали отречься от веры и принести жертву идолом. Попытки не увенчались успехом, поэтому правители приказали утопить его в море. Вода выбросила тело мученика в светлой одежде без веревок и камней, после чего христиане предали тела честному погребению.ТрадицииЛюди верили, что именно в этот день холодный ветер сменяется теплым, весенним. А вместе с тем природу заселяют сверчки. Так как 18 апреля воздух теплеет, предки именно в этот день убирали зимние оконные рамы.Что нельзя делать 18 апреляБольшая часть запретов в этот день связана с окнами, так как люди верили, что через них ангел Господний наблюдает за ними. Запрещается плевать в окно, выбрасывать мусор, при этом стекла должны быть чистыми – тогда в доме воцарит любовь и исчезнут злые духи.ПриметыВ этот день стоит обращать внимание на природные явления. Например, если осиные гнезда видны на открытых местах, лето будет дождливым. Поведение птиц тоже предсказывает погоду: если они вьют гнезда на солнечной стороне, то грядущее лето не порадует солнечными сухими днями. Услышать крик чибиса – к скорому потепление, а молчание глухарей – к ненастью.