Екатерина Волкова – не только талантливая актриса, но и образцовая мама. Занимаясь готовкой, она учитывает пожелания детей.

Екатерина Волкова – не только талантливая актриса, но и образцовая мама. Занимаясь готовкой, она учитывает пожелания детей.Актриса, несмотря на свой плотный график, успевает уделять время семье и заниматься домашними делами. Артистка признается, что для домочадцев готовит сама. Даже умудряется радовать мужа и детей завтраками. Одно из любимых блюд семейства – блинчики, простым и в то же время вкусным рецептом которых Екатерина Волкова с удовольствием поделилась с поклонниками.ИнгредиентыМолоко – 500 млЯйцо – 3 штукиСахар – 2 столовых ложкиСоль – 1 чайная ложкаПодсолнечное масло – 3 столовых ложкиМука – на глазСпособ приготовленияВ глубокой тарелке смешать все перечисленные ингредиенты и взбить миксером – кроме муки. В получившуюся массу всыпать частями муку. Нужно учитывать то, что тесто должно по консистенции быть похожим на жидкий кефир. Так что, добавлять муку следуют до тех пор, пока тесто не получится именно таким. Смесь выливать на сковороду и печь до готовности. Каждый горячий блинчик необходимо обязательно необходимо смазать сливочным маслом, чтобы они получились мягкими и вкусными.Звезда сериала "Воронины" призналась, что блинчики считаются одним из лучших ее блюд. Так что, если придерживаться этого рецепта, то у вас точно получится не хуже!