От наладки радиосвязи до ведения IT-проектов - за полгода. Благодаря платформе Цифровые профессии...

От наладки радиосвязи до ведения IT-проектов - за полгода. Благодаря платформе "Цифровые профессии" радиоинженер из Владимира Василий Палагин кардинально сменил сферу деятельности и стал проектным менеджером в современной компании. И при этом, заплатил только половину стоимости обучения. Какие курсы доступны в этом году и кто может ими воспользоваться - расскажет Кристина Иванова.- За референсы предлагаю взять рэми, он у нас более менее свежий. Ну, и поменьше багов, мы его все-таки рефачили довольно долго.Еще год назад Василий и представить не мог, что будет контролировать создание цифровых проектов и обсуждать перепроектирование кодов. По профессии молодой человек - радиоинженер. Три года ездил в командировки и настраивал гражданскую радиосвязь, прежде чем понял - дело удовольствия не приносит. Решил пойти в IT. Современно и прибыльно - оценил парень.Василий Палагин, проектный менеджер:- Я проходил стажировку здесь, в компании. И давалось это достаточно непросто. Было очень много задач, с которыми пришлось столкнуться впервые. В связи с этим, возникал большая потребность в получении новых источников знаний.В интернете нашлось множество курсов. Но где-то смутила цена, чаще - уровень преподавания. Оценив первое и второе, молодой человек остановился на проекте "Цифровые профессии". Предложение разработано Минцифры и призвано уменьшить острую потребность государства в специалистах в сфере информационных технологий. Принимают даже тех, кто от этих технологий далек. С 16 лет. Уровней несколько. По итогам заполненной анкеты, ресурс порекомендует курс. Самые популярные - создание искусственного интеллекта, разработка продукта, виртуальная реальность, сенсорика. Василий за полгода изучил полный цикл жизни IT-проектов, уроки проходили в формате видеозанятий. К сфере радио готов вернуться только как слушатель.- Абсолютно две разные сферы работы и да, здесь значительно больше возможностей для самореализации и намного интереснее сам процесс.За определение нового курса жизни Василий заплатил 40 тысяч. Еще сорок за него внесло государство. Люди с инвалидностью и безработные могут рассчитывать на стопроцентную скидку. По данным прошлого года, общая нехватка кадров в отечественной цифровой индустрии - почти миллион специалистов. Вакансий- сотни тысяч.Кристина Иванова, Андрей Синягин.Вести "Владимир"