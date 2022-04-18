Эксперты рассказали, как появился и исчез ажиотажный спрос на сахар в Москве.

Эксперты рассказали, как появился и исчез ажиотажный спрос на сахар в Москве.Еще недавно российские магазины были заполнены толпами желающих приобрести сахар. Естественно, небывалый спрос привел к росту цен на рынке. Однако сейчас очереди сократились. Отечественные предприниматели смогли выдержать волну ажиотажа. При этом они предупреждают граждан, что никакого дефицита в стране не ожидается.Особый интерес к сахару потребители начали проявлять на фоне западных санкций, введенных против России. В условиях ограничений правительству пришлось принять срочные меры, которые помогли сбить ажиотаж. Так, власти ввели временный запрет на экспорт белого сахара и сахара-сырца, который будет действовать до 31 августа. Об этом сообщает газета "Известия".Кроме того, Министерство сельского хозяйства поручило создать до конца 2024 года неснижаемый интервенционный запас сахара в размере 250 тысяч тонн. Против возбудителей искусственного дефицита начала активно работать Федеральная антимонопольная служба.К концу марта Минпромторг отчитался о снижении спроса на сахар до 21%. Торговые сети подтвердили официальные данные и даже отменили ограничения по продаже товара в одни руки. При этом желающих закупиться впрок стало меньше.К слову, на повышение цен в условиях высокого спроса могут влиять и вполне объективные причины. Эксперты обратили внимание и на изменение логистических цепочек для более оперативной доставки товаров в магазины.Начальник управления по связям с общественностью X5 Group Денис Кузнецов отметил, что потребители стали жертвами замкнутого круга. По его словам, при активном спросе зачастую сотрудники не успевают пополнять полки магазинов. Видя пустые прилавки, покупатели начинают задумываться о дефиците и закупают еще больше товара."Никаких реальных проблем в цепочке «производитель — торговая сеть» не было. Львиную долю по созданию ажиотажа и паники сыграли СМИ, которые начали прогнозировать дефицит сахара, основываясь на ничем не подкрепленных гипотезах", – заявил в сети магазинов "Авоська".