Тинькофф Банк предлагает оформить кредитную карту на выгодных условия. Здесь лучшая кредитка онлайн – это Тинькофф Платинум. Данный продукт позволяет получать cashback, по нему действует льготный период кредитования, а рассчитываться можно в любой стране мира. Стоит более подробно рассмотреть особенности Tinkoff Platinum.

Тинькофф Банк предлагает оформить кредитную карту на выгодных условия. Здесь лучшая – это Тинькофф Платинум. Данный продукт позволяет получать cashback, по нему действует льготный период кредитования, а рассчитываться можно в любой стране мира. Стоит более подробно рассмотреть особенности Tinkoff Platinum.Преимущества кредитки Тинькофф ПлатинумTinkoff Platinuum – это один из наиболее популярных продуктов в банке. Он обладает рядом преимуществ:умный льготный период, который предполагает 12месяцев в магазинах партнерах, 120 дней при погашении других кредитов и 55 дней в остальных случаях;процентная ставка от 12% годовых при оплате безналичным способом и от 30% при снятии денег через банкомат;кредитный лимит до 700 000 рублей;возможно снимать деньги без комиссии в рамках предоставленного лимита в любых банкоматах мира;обслуживание бесплатное (если клиент не выполняет требования банка, то обслуживание 99 рублей в месяц);получение cashback до 30% с каждой покупки, зачисление средств происходит в начале следующего месяца.Иногда клиент не получает сразу всей суммы по карте. Если ранее были просрочки или это первый кредит, то обычно предоставляется сумма до 50 000 рублей, но в процессе пользования пластиком лимит увеличивается в одностороннем порядке при отсутствии просрочек.Как оформить Тинькофф ПлатинумОформление кредитной карте в Тинькофф Банке сводится к выполнению нескольких действий:Выбрать интересующую карту.Указать желаемый кредитный лимит.Заполнить анкету в соответствии с подстрочником.Пройти телефонное собеседование с оператором.Получить ответ в день обращения.После этого курьер доставляет пластик в указанное клиентом место. После подписания договора карта предоставляется заемщику, но ей еще нельзя пользоваться. Сначала требуется ее активировать через сайт банка или мобильное приложение. Нужно написать номер карты и придумать PIN код. После этого можно пользоваться пластиком. Если он от международных платежных систем VISA или MasterCard, то расплачиваться удастся даже за рубежом. Карты от платежной системы МИР действуют только в России и еще в нескольких странах мира.Если возникают вопросы по поводу использования карты Тинькоф Платинум, то рекомендуется обратиться за помощью к сотрудникам контакт-центра. Они работают круглосуточно и готовы помочь на любом этапе сотрудничества.Акционерное Общество "Тинькофф Банк"ОГРН 102773964228123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.