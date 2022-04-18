Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявляет о...

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявляет о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса.Программа Минцифры России реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Она позволяет представителям МСП приобрести программное обеспечение (ПО) российскихпроизводителей за полцены. Льготные условия реализованы за счёт компенсации 50 процентов стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета. В настоящее время доступно более 130 программных продуктов от 29 российских производителей.Правообладатели могут подать заявку на портале государственных услуг. Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчётности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя.Единственное требование − нахождение в реестре МСП.В новом отборе решено сконцентрироваться на программном обеспечении, которое напрямую влияет на эффективность бизнеса: ERP, CRM, специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям, например, производственным компаниям, гостиницам,автосервисам, ресторанам, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: Pixabay.com