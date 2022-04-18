Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области проверили состояние...

Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области проверили состояние патриотических памятников перед Днем Победы – многие объекты находятся в плачевном состоянии. Общественники предлагают областной администрации разработать специальную программу, которая помогла бы капитально отремонтировать стелы, обелиски и памятники Победы.Как сообщили в пресс-службе ОНФ во Владимире и Владимирской области, в соцсетях появились фотографии мемориала в честь 30-летия Победы, установленного на площади Победы во Владимире. Невооруженным взглядом видно, что его состояние далеко от идеального. В некоторых местах по периметру отвалились гранитные плиты. А ведь здесь по традиции проходят основные мероприятия 9 мая и 22 июня.Если по Владимиру все понятно, то в других городах региона ситуация намного хуже. К примеру, на днях сопредседатель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Галина Мизелева побывала в городах Петушки и Покров. Там она обратила внимание на плачевное состояние памятных объектов. В Покрове мемориал Скорбящей матери оказался по колено в воде.На мемориале петушинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., тоже зафиксировано разрушение гранитных плит у основания памятника. Глава администрации города сообщил, что до 9 мая объект будет косметически отремонтирован, но нужен капитальный ремонт. В противном случае мемориал продолжит разрушаться.Для этого общественники обратились к главе Владимирской области Александру Авдееву с инициативой разработать региональную программу по благоустройству памятников Победы.Фото: "Чеснок"